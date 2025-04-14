АвтоВАЗ осовременил производство Lada

Волжский автозавод сообщил о повышении уровня роботизации производства. В частности, в сварочном цеху Lada Iskra установлены новые комплексы, благодаря которым качество работ повысится. Настройка нового оборудования уже завершена, оно готово к серийному выпуску.

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Сообщается, что цех сварки для нового бюджетного семейства автомобилей — это абсолютно новое производство, которое разместилось на площади 40 тысяч «квадратов». Здесь установлено 17 автоматических линий и 112 роботов, которые суммарно обеспечивают более 4 800 точек сварки. Помимо этого, в проекте задействовано порядка 700 рабочих и инженеров.

В пресс-службе отечественной компании сообщили, что новое оборудование задействовано не только на сварке кузовов, но также при зафланцовке и перекладке деталей. Конструкция нового оборудования рассчитана на грузоподъёмность от 125 до 350 кг.

Суммарно на АвтоВАЗе задействовано 1 300 роботов, что является самым высоким показателем среди всех российских предприятий.

«Роботы обеспечивают неизменно высокий уровень качества и производительности в цехах сварки и окраски кузовов, в прессовом производстве, на линиях сборки двигателей и на главном конвейере. К примеру, уровень роботизации на линии сварки кузовов LADA Granta превышает 85%», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Также производитель сообщил, что на заводах широко используются автономные тележки, а в научно-техническом центре (НТЦ) роботы применяются «в циклических испытаниях узлов и агрегатов автомобилей на надёжность и долговечность».

Напомним, семейство Lada Iskra будет включать в себя седаны, универсалы и кросс-универсалы. Конструкция новинки, по данным компании, отличается широким использованием оцинкованных деталей и стали повышенной прочности — это обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии.