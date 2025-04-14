Томич купил права в интернете и попал под суд после ДТП

В начале 2025 года 24-летний житель Томска, неоднократно проваливший экзамены в автошколе, решил купить поддельное водительское удостоверение через интернет.

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Как установило следствие, молодой человек воспользовался услугами нелегальных продавцов, предлагающих фальшивые документы.Уже через месяц после приобретения подделки томич попал в дорожно-транспортное происшествие. При оформлении ДТП инспекторы ГИБДД обнаружили, что предъявленные водительские права являются фальшивыми. Экспертиза подтвердила, что документ был изготовлен кустарным способом и не имел законной силы.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Томской области, в Октябрьский районный суд города Томска направлено уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (за использование поддельного удостоверения). Данная статья предусматривает различные виды наказания, включая лишение свободы.

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