В Android Auto нашли намеки на интеграцию с умными очками

Google готовит потенциальный прорыв в автомобильной навигации: Android Auto может получить поддержку умных очков. В бета-версии Android Auto 14.2 найдены строки кода, намекающие на интеграцию с очками, которые позволят водителям видеть подсказки маршрута прямо перед глазами.

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Функция, судя по коду, активируется при запуске навигации и будет отображать указания, не отвлекая от дороги. Android Auto — это система, которая проецирует приложения смартфона, такие как карты и музыка, на экран автомобиля. Умные очки добавят удобства, выводя данные в поле зрения водителя, словно в фильмах о будущем. Это похоже на проекционные дисплеи в дорогих автомобилях, но в виде носимого устройства.

Пока неясно, какие очки будут поддерживаться — собственные разработки Google или сторонние модели. Недавно на TED 2025 компания показала прототип очков Android XR, способных работать с телефоном для лёгкости и доступа к приложениям. Точная дата релиза неизвестна, но код в обновлении говорит о прогрессе.