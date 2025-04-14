Haval начал российские продажи нового кроссовера H7

В России начались продажи нового кроссовера Haval H7 российской сборки, сообщает ООО «Хавейл Мотор Рус».

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Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм, и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Новый H7 доступен с полным приводом.

В России новинка представлена в трех комплектациях: Elite Premium и Tech Plus. В базовую входят 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, двойные стекла, рейлинги, сиденья с обивкой из экокожи, бесключевой доступ, сиденье водителя с электрорегулировкой, аудиосистема с 8 динамиками.

Версия Premium получила зеркала с памятью положения, подогрев задних сидений, вентиляцию передних сидений.

В комплектации Tech-Plus Haval H7 есть 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, проекционный дисплей, ассистент автопарковки.

Кроме того, автомобиль адаптировали для отечественного рынка – например, машина получила «зимний пакет», регулировку ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 литров, аккумуляторную батарею увеличенной емкости до 70 А·ч.

Новый кроссовер Haval H7 будет продаваться в российских дилерских центрах по цене от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Машины выпускаются на заводе Haval в Тульской области.