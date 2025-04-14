СМИ: Tesla Cybertruck провалился

Tesla Cybertruck, несмотря на статус самого продаваемого электрического пикапа в США, столкнулся с серьёзными трудностями, пишут СМИ. С продажами около 39 000 единиц в 2024 году — против ожидаемых Илоном Маском 250 000 — компания сокращает производство.

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Cybertruck, выделяющийся угловатым дизайном и корпусом из нержавеющей стали, стал открытием, но не оправдал надежд. В январе-феврале 2025 года продажи в США упали на 32,5%, составив всего 2619 единиц. Падение спроса совпало с общей просадкой Tesla: поставки Model 3 сократились на 17,5%, а всего компания продала 336 681 автомобиль за первый квартал — на 13% меньше, чем годом ранее.

Проблемы усугубляют многочисленные отзывы — более 46 000 Cybertruck попали под последний из-за отваливающихся деталей кузова. Цены на подержанные машины рухнули на 55%, а Tesla отказывается принимать Cybertruck в trade-in, что злит владельцев. Добавляют сложностей протесты против компании и споры вокруг имиджа Маска.