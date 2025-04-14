Компания Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

Бренд Kia пересмотрел стратегию продаж на 2025 год и включил в нее российский рынок. По информации корейского агентства Yonhap, в обновленном плане значится, что до конца текущего года будет продано 50 тысяч автомобилей марки на территории нашей страны.

© Российская Газета

Касательно других рынков, компания планирует реализовать 1,11 миллиона транспортных средств в Северной Америке в течение года, 774 тысячи - в Европе, 580 тысяч - в Южной Корее и 400 тысяч - в Индии. В свете улучшения отношений между США и Россией, Hyundai Motor Group размышляет о возвращении в РФ.

Ожидается, что выход корейской компании на российский рынок станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности, сообщает издание.