Volkswagen поделился тизерным изображением концепта ID. Evo

Пока немецкий концерн поделился тизерным изображением концепта ID. Evo, премьера которого состоится на Шанхайском автосалоне, а вот серийную версию стоит ждать в 2026 году. Кроссовер на тизере был разработан Volkswagen совместно с китайской компанией Anhui, с которой у него есть совместное предприятие в КНР. Пока известно лишь то, что это электромобиль, «товарный» вариант которого будет производиться на том же заводе, что и модель Volkswagen ID. Unyx — под этим именем в Китае продается электрическая версия Cupra Tavascan.

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Кроссовер запечатлен в профиль: у него длинный рельефный капот, сильно заваленные затемненные передние стойки, слегка покатая крыша, плавно переходящая в короткий спойлер, а также пиксельная оптика. Последняя придает концерту футуристичный вид. В Volkswagen отмечают, что дизайн максимально приближен к серийному, а название концепта, ID. Evo, — это сокращение от «эволюции», что призвано отражать непрерывную трансформацию немецкой марки.

Помимо СП Volkswagen Anhui, свои шоу-кары на Шанхайском автосалоне покажут и два других совместных предприятия, в которых участвует немецкий концерн. Это будет полностью электрический седан, разработанный совместно с FAW, и кроссовер с подключаемой гибридной установкой EREV (range-extender) от СП Volkswagen-SAIC. Все они дебютируют в статусе концептов, но в ближайший год превратятся в серийные модели.

Все три модели разрабатываются в рамках стратегии под названием «В Китае и для Китая». Ожидается, что все три автомобиля будут иметь много общего — как в плане дизайна, так и техники.