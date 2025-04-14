Прошел анонс новых мелкосерийных моделей Lada

В начале апреля АвтоВАЗ дал старт продаж внедорожнику Lada Niva Sport со 122-сильным двигателем и более чем 140 конструктивными доработками. Это не последняя мелкосерийная модель Lada.

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"А ведь у LADA появится еще несколько практичных, функциональных мелкосерийных моделей. О них мы расскажем позже", - сообщил Telegram-канал "Поладим с Lada".

Что это будут за модели, не уточняется, но, вероятно, одной из них может стать Lada Niva Sport Silk Way с мотором 1,8 литра. Также АвтоВАЗ планировал выпустить полноценную спорт-версию на базе Lada Vesta во втором квартале 2025 года.

Ранее "РГ" рассказывала, стоит ли ожидать выхода Lada Iskra Sport.