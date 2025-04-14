Kia всерьез задумалась о возвращении в Россию

Kia задумала продать в РФ 50 тысяч машин до конца 2025. Южнокорейский производитель опубликовал глобальный план продаж своих автомобилей на 2025 год. Согласно документу, на российском рынке компания намерена реализовать порядка 50 тысяч машин. Впрочем, эксперты уже назвали этот проект утопией.

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В плане по продажам также числятся Северная Америка, где компания намерена реализовать до конца года 1,11 млн машин, а также Европа (774 тысячи), Южная Корея (580 тысяч), Индия (400 тысяч).

Отмечается, что бизнес-стратегия Kia была доработана с учётом потепления российско-американских отношений и изменения геополитической ситуации.

«Доля России, которая была исключена из среднесрочных и долгосрочных целей прошлого года, снова включена в версию этого года. Ожидается, что возвращение на российский рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределённости», — сообщают в южнокорейских СМИ.

Эксперты, впрочем, оценивают перспективы возвращения некогда популярного производителя в нашу страну и реализацию нескольких тысяч машин до конца 2025 как крайне малые.