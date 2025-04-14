Mitsubishi Motors остановила поставки автомобилей в США, дилеры разбегаются

У компании Mitsubishi Motors сейчас нет собственного производства в США, поэтому она больше других пострадала от введённых Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили. В конце прошлой недели Mitsubishi остановила поставки новых автомобилей в США, чем ещё сильнее вогнала местных дилеров в депрессию.

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Ещё в начале 2000-х североамериканскому подразделению Mitsubishi Motors North America (MMNA) удавалось продавать в США более 300 000 машин в год, но в 2004-м случился резкий спад, а в 2016-м MMNA закрыла свой единственный американский завод в городе Нормал (штат Иллинойс) — в 2017-м его купил электромобильный стартап Rivian.

В прошлом году MMNA сумела продать в США 109 843 автомобиля, что на 25,8% больше, чем в 2023 году. Рост продолжился и в первом квартале 2025 года: реализовано 31 637 машин (+11,4% по сравнению с АППГ). Несмотря на положительную динамику американские дилеры Mitsubishi Motors, коих сейчас насчитывается около трёх сотен, недовольны скудным и устаревшим модельным рядом японской компании, многие дилеры терпят убытки и переключаются на торговлю подержанными автомобилями, так как не верят, что дела с Mitsubishi в обозримой перспективе пойдут на лад.

Масла в огонь подлил действующий президент США Дональд Трамп, который в начале апреля ввёл 25-процентные пошлины на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а на прошлой неделе он вообще начал тарифную войну со всем миром, чтобы добиться справедливого, по его мнению, торгового баланса и роста производства внутри США. В тарифной войне уже начались корректировки и попытки администрации Трампа договориться с теми странами, которые готовы договариваться, но 25-процентные пошлины на импортные машины продолжают действовать.

Есть компании (например, Hyundai Motor Group), которые практически не пострадали от пошлин, так как согласились вложить гигантские деньги в развитие производства в США, но у Mitsubishi Motors сейчас нет лишних денег для строительства или покупки завода в США, все свои машины она привозит сюда из-за границы, в том числе малолитражный Mirage, который вот-вот сойдёт со сцены, так как его производство в Таиланде завершилось ещё в прошлом году.

Модельный ряд Mitsubishi в США свёлся, по сути, к трём кроссоверам — Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross. MMNA считает plug-in гибридный Outlander PHEV отдельной моделью, но это всего лишь маркетинговый приём. Лучше всего продаётся обычный Outlander, который только что пережил рестайлинг.

По данным Nikkei Asia, Mitsubishi Motors остановила поставки машин в США до дальнейших распоряжений, накопленных на складах машин хватит примерно на три месяца работы — возможно, чуть меньше, так как некоторые клиенты могут экстренно решиться на покупку в ожидании резкого повышения цен.

Если Трамп и его команда не одумаются, а такая вероятность есть, то MMNA придётся включить пошлины в стоимость новых машин, после чего они не смогут конкурировать по цене с аналогами американского производства. Таким образом, на повестке дня стоит вопрос — а стоит ли вообще продолжать бизнес в США в текущих условиях? Полагаем, именно этот трудный вопрос руководство Mitsubishi Motors будет решать в ближайшие месяцы.