Тюнингованный Ford Maverick продают вдвое дороже нового пикапа

Грузовичок, построенный специалистами ателье Saleen Performance, Toyo Tires, 3D Carbon и JBL Audio для тюнинг-шоу SEMA 2022 года, выставил на продажу дилерский центр Leif Johnson Ford of Manor. Продавец оценил модифицированную модель в 55 185 долларов, при том что стоимость нового Maverick стартует с 23 920 долларов.

© Motor.ru

Разработчики изготовили для автомобиля кастомные кузовные панели при помощи технологии 3D-сканирования. Пикап оборудовали новыми бамперами, порогами, а также спойлером и расширителями колесных арок. При это кузов машины перекрасили в бирюзовый оттенок Calypso Green Paint, который дополняют розовые акценты. Кроме того, модель снабдили пневмоподвеской с возможностью регулирировки дорожного просвета.

© Leif Johnson Ford of Manor

© Leif Johnson Ford of Manor

© Leif Johnson Ford of Manor

© Leif Johnson Ford of Manor

Главной особенностью пикапа стали четыре динамика JBL, размещенные на дуге, установленной в грузовой платформе. Работает аудиосистема от усилителя мощностью тысячу ватт. При этом конструкция оснащена сервоприводами, которые убирают дугу в грузовой отсек.

Под капотом тюнингованного Ford Maverick остался базовый двухлитровый турбодвигатель, отдача которого составляет 241 лошадиная сила. Приобрести модифицированный пикап с пробегом 4400 километров предлагают за 55 185 долларов.

В конце марта в США продавали самый «музыкальный» в мире Nissan. За спорткар 240SX со множеством динамиков тогда просили 14 500 долларов.