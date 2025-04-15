Kia включила Россию в план продаж

Hyundai Motor Group рассматривает возможность возвращения на российский рынок из-за улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

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До конца года южнокорейский автомобильный бренд планирует продать 50 тыс. автомобилей этой марки в России, пишет агентство Yonhap.

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Кроме того, в течение года 1,11 млн автомобилей будет реализовано в Северной Америке, 774 тыс.— в Европе, 580 тыс.— в Южной Корее и 400 тыс.— в Индии.