Автопроизводитель Isdera заявил о банкротстве

Производитель автомобилей из Германии Isdera подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что заявление о банкротстве было подано в суд еще 11 апреля.

«Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена», — сообщили немецкие СМИ.

Isdera — частный автопроизводитель из города Хильдесхайм, который специализируется на продаже люксовых автомобилей крайне ограниченными тиражами и только по индивидуальному заказу. Кроме того, Isdera также известна тем, что единственным способом приобрести автомобиль этой марки является звонок лично руководителю компании. Каждый автомобиль собирается индивидуально под каждого покупателя на протяжении около полугода.

Ранее производитель грузовиков Scania принял решение о приобретении обанкротившегося производителя аккумуляторных батарей для тяжелой промышленности Northvolt.