В РФ продают новый Zotye T600 с консервации

В Московской области в продаже появился "китайский Touareg" - кроссовер Zotye T600 2017 года выпуска в заводском состоянии и с некоторыми особенностями по силовому агрегату.

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Так, утверждает владелец, T600, находившийся до этого на консервации, оснащен двухлитровым мотором Mitsubishi, а не китайской "полторашкой".

Двигатель "Мицу" аналогичен тому, что ставился на Lancer, Outlander. Работает в паре с "роботом", который, по словам владельца, не хуже гидроавтомата как в плане переключения передач, так и по надежности.

Авто богато укомплектован, включая панорамную крышу. Цена - 1 300 000 рублей, то есть дешевле базовой Lada Vesta. Также владелец готов рассмотреть обмен на электрический автомобиль Еvоlutе i-Prо.