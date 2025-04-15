Электромобили реже ДВС вызывают помощь на дорогах

Несмотря на страхи по поводу ненадёжности электрокаров, данные немецкого автоклуба ADAC говорят об обратном: электромобили реже вызывают помощь на дорогах, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.

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В период с 2020 по 2022 год средний уровень поломок у электрокаров составил 4,2 на 1000 автомобилей, тогда как у бензиновых и дизельных моделей — 10,4. Причём разрыв сокращается с каждым годом: у электромобилей в 2022 году было всего 1,7 обращения, против 5,4 у машин с ДВС.

Главная причина поломок — вовсе не дорогостоящая тяговая батарея, а обычная 12-вольтовая, которая встречается и в ДВС-машинах. На неё приходится 50% всех проблем с электромобилями.

Также в список попали сбои в силовой электронике (18%), проколы шин (13%) и электрооборудование (10%).

Среди лидеров по надёжности — Tesla Model 3 и Model Y, а вот Hyundai Ioniq 5 неприятно удивил: 22,4 поломки на 1000 машин 2022 года. Для сравнения, у бюджетной Dacia Spring — 2,9. ADAC отмечает, что производители устранили многие «детские болезни» электрокаров, и их надёжность продолжает расти.