Названы самые дорогие автомобили в российских салонах

На российских классифайдах можно встретить практически любую машину: верификации для подачи объявления не требуется, а загрузить можно снимки из другой страны. Однако недавно в наличии в российских салонах появились настоящие жемчужины коллекций: можно забрать даже Bugatti! Десять автомобилей дороже ста миллионов рублей от столичных дилеров — в нашей подборке.

© Motor.ru

Brabus 900 Rocket R (99 млн рублей)

Porsche 911 Turbo S в интерпретации ателье из Ботропа называется Brabus 900 Rocket R. Исходник переделан радикально: добавлен карбоновый обвес, разноширокие колёса с карбоновыми щитками, салон полностью перешит алькантарой. Техника тоже нестандартная: модифицированы тормоза, установлены койловеры, меняется выпускная система, а отдача оппозитной «шестёрки» возрастает до 900 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Тираж ограничен 25 экземплярами, в Европе цены стартовали с 549 тысяч евро, у нас — почти вдвое дороже.

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

Мansоry Аlgоrithmic Fade (100 млн рублей)

Другой пример европейского тюнинга — Мansоry Аlgоrithmic Fade на базе Mercedes-AMG G 63. За 100 миллионов рублей продают внедорожник, у которого уже был хозяин в России, правда за четыре года пробег не превысил 400 километров. От обычных «Геликов» творение Mansory отличается градиентной окраской кузова, бирюзовым салоном цвета Tiffany с раздельными задними креслами, а также низкопрофильными 24-дюймовыми колёсами с шинами Vredestein. Турбомотор V8 форсирован до 850 лошадиных сил. Новый Mercedes-AMG G 63 серии W465 можно взять втрое дешевле.

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge (103 млн рублей)

Из мира тюнинга к тяжёлому люксу: за 103 миллиона рублей можно забрать максимально оснащенный рестайлинговый Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Кроссовер дебютировал год назад, и в Россию успели ввезти несколько десятков машин в разных комплектациях. Этот экземпляр в модной чёрно-оранжевой конфигурации: снаружи на тёмном фоне выделяются только диски, зато изнутри — царство яркой кожи и карбона. Из «допов» нет разве что панорамной крыши, ведь она не сочетается с фирменным «звёздным небом». Техника стандартная: под капотом 6,75-литровый V12 мощностью 600 лошадиных сил.

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

© GATE Automobile/Avito

Ford GT (110 млн рублей)

За 110 миллионов рублей в столице продают последний суперкар Ford — инфернальный GT. В России всего две таких машины, эта была поставлена на учёт в 2022 году, но за четыре года на одометре всего 428 километров. Экземпляр в продаже относится к ретроверсии Heritage Edition в честь победы в гонке «24 часа Дайтоны» 1966 года. Под капотом 3,5-литровая «битурбошестёрка» мощностью 669 лошадиных сил, тяга передаётся на заднюю ось через 7-ступенчатый «робот» Getrag. На аукционах спецверсии Ford GT стоят 1,2–1,4 миллиона долларов, так что российское предложение выгодное. Общий тираж 1350 штук, и инвестиционный потенциал точно есть.

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

Lamborghini Revuelto (118 млн рублей)

Современный взгляд на суперкар — Lamborghini Revuelto. Флагман итальянской компании сохранил полный привод и атмосферный V12, но стал заряжаемым гибридом. Пиковая отдача — 1015 лошадиных сил! У нас продают формально «бэушный» автомобиль 2024 года выпуска, у которого один владелец в ПТС. Но на одометре всего 62 километра, так что в реальной эксплуатации купе не было. Высокая цена 118 миллионов рублей объясняется новизной модели: в нашей стране Lamborghini Revuelto пока редкость. Но всего за год тираж составил 1406 экземпляров, так что с автосалоном можно попробовать поторговаться.

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

Rolls-Royce Phantom LWB Series II (99 млн рублей)

Пример царского дисконта — обновлённый Rolls-Royce Phantom LWB. Всего за неделю цена снизились на четверть со 125 до 99 миллионов рублей! Седан длиной почти шесть метров обут в стальные диски с трёхмерным рисунком, а салон оформлен в бело-зелёных тонах, причём для отделки используется не только кожа, но и дорогая ткань. После рестайлинга появились другие фары и решётка радиатора с подсветкой: всё это у «Фантома» 2024 года выпуска есть. Задний привод и 6,75-литровый V12 — неизменные атрибуты флагмана Rolls-Royce. Переплатив 35 миллионов, можно взять аналогичный седан, но 2025 года выпуска.

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

© GREATS/Avito

McLaren Senna (199 млн рублей)

За 200 миллионов рублей на продажу выставили McLaren Senna. Этот суперкар только-только ввезли в Россию, а 2018 год выпуска не должен смущать: на одометре всего 121 километр. Тираж составляет 500 экземпляров, купе из нашей страны с порядковым номером 331. Особенность оснащения — «трековый» пакет McLaren Special Operations. У суперкара оранжевые вставки фирменного цвета папайя, а в салоне на первый взгляд используются лишь два материала: карбон и алькантара. Под капотом 800-сильная «битурбовосьмёрка», привод задний. На российском учёте есть ещё один McLaren Senna, и его можно встретить на улицах Москвы.

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

Mercedes-Maybach S 680 4Matic by Carat (225 млн рублей)

За Mercedes-Maybach S 680 4Matic хотят выручить 225 миллионов рублей. Объяснение простое: лимузин был забронирован бельгийской мастерской Carat Duchatelet. Баллистическая защита по классу VR9/VR10 означает многослойные стёкла, капсулу в салоне, нестандартные колёса и тормоза. Бонус — заводские спецсигналы за радиаторной решёткой. «Майбах» выпущен в 2021 году, на одометре 644 километра, а в российских документах один владелец. Интересная деталь: на броневике остались модные выдвижные дверные ручки, хотя подразделение Mercedes-Benz Guard на пуленепробиваемом «двести двадцать третьем» использует классические детали под прямой хват, чтобы не доверять электронике.

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

© ЛУКАВТО/Avito

Bugatti Chiron (390 млн рублей)

Беспрецедентная ситуация — продажа «живого» Bugatti Chiron в России. Обычно такие машины привозят под клиента, а в свободной продаже их не бывает. Гиперкар 2021 года выпуска с 595 километрами на одометре оценили в 390 миллионов рублей. Никакой цифровизации: интерьер максимально аналоговый, а экран положен только бортовому компьютеру. Спидометр размечен до 500 км/ч, что недалеко от истины, ведь за спинками кресел 8,0-литровый шестнадцатицилиндровый 1500-сильный двигатель с четырьмя турбинами. В России есть и другие Chiron: несколько машин на московском учёте, одна — на чеченском.

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

© JETCAR/Avito

Lamborghini Sian (500 млн рублей)

Возглавляет рейтинг Lamborghini Sian. Суперкар стоит полмиллиарда рублей, что сравнимо с годовым бюджетом провинциального города. Представить себе такую сумму в рублях тяжело: достаточно сказать, что купюры номиналом по 5000 рублей будут весить 102 килограмма! Ещё одна особенность — этот автомобиль единственный из подборки, ввезённый в Россию официально по квоте через дилера. Секрет прост: купе добралось до нашей страны в 2021 году. Продать суперкар удалось уже после санкций, а на учёт он встал в сентябре 2022 года.

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

© ПМ АВТО ГРУПП/Avito

Мировой тираж Lamborghini Sian — 63 экземпляра, а главной технической изюминкой является гибридная силовая установка с суперконденсатором. Пиковая отдача — 819 лошадиных сил. По архитектуре купе повторяет относительно массовый Aventador SVJ. В 2022 году эта машина продавалась за 3,1 миллиона евро, и на открытых торгах цены пока не выросли. При текущем курсе рубля выходит, что столичный дилер оценил Sian на 70% дороже аукционистов, хотя прямое сравнение для «подсанкционной» страны не вполне корректно./m