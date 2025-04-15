На трассе М-12 в Тюмени запустят беспилотные грузовики

В регионе в следующем году запустят беспилотные грузовики. Движение пройдет по федеральной трассе М-12 «Восток», которую продлят до Тюмени. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

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«В 2026 году планируем запуск беспилотного движения по трассе М-12. Цифровой транспорт – приоритет нашей работы и фундамент реализации миссии по созданию самой эффективной транспортной системы в мире», – цитирует Министерство РБК Тюмень.

По информации пресс-службы, такие авто двигаются на 11% быстрее, чем обычные. В связи с этим удается сократить срок доставки грузов и снизить расходы на топливо и комплектующие. Первое беспилотное движение большегрузов запустили в 2023 году на трассе М-11 «Нева», а в апреле текущего года – на Центральной кольцевой автодороге. На трассе используют грузовики двух производителей – «КамАЗа» и Navio.