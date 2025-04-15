Начались аукционные торги за единственный Maserati 350 GT Frua

Уникальный Maserati 3500 GT Spyder 1958 года выставили на Bring a Trailer

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На аукционе появился редчайший Maserati 3500 GT Spyder 1958 года — единственный в мире кабриолет с кузовом от Pietro Frua. Всего было построено пять таких машин, но только одна — в открытом варианте. Этот экземпляр (шасси № 268) — настоящая икона Maserati и шедевр итальянского дизайна.

История автомобиля

1959 — дебютировал во Франции, снялся в фильме «La Française et l’Amour». 1960-е — принадлежал композитору Франсису Лопесу. 1980-е — получил модернизацию: 3,5-литровый рядный DOHC и 5-ступенчатую механику. 2000-е — хранился в частных коллекциях США. 2022 — прошёл реставрацию за $416 000: восстановлены оригинальный бежевый кожаный салон с бирюзовой вставкой, лакокрасочное покрытие, тканевая крыша и хромированные детали. 2024 — участвовал в Pebble Beach Concours d’Elegance. Технические особенности Двигатель с тройными карбюраторами Weber и двойным зажиганием. Пробег — всего 3600 км.

Комплектация

Масштабная модель Архивные документы Книга о модели (с отдельной главой об этом авто)

Текущая ставка — $730 000, торги продолжаются.

Этот Maserati 3500 GT Spyder — не просто автомобиль, а кусочек истории, который может стать жемчужиной вашей коллекции.