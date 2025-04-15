Водителей предупредили о риске взрыва электрокаров

Во время зарядки машин с электрическими силовыми установками не исключены случаи самовозгорания. Чтобы минимизировать возможные риски, глава сети зарядных станций Artis Владислав Мазов рекомендует доверять только проверенным серсиам, пользоваться исправным оборудованием и не экономить на безопасности. Об этом пишут IZ.RU.

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Эксперт отметил, что подобные случаи крайне редки, и чаще связаны с неисправностью техники, а не зарядной инфраструктуры. По его словам, современные зарядки для электрокаров оснащены многоуровневой системой защиты, полностью контролируют параметры заряда во время работы, в том числе напряжение, сопротивление и температуру, а при обнаружении отклонений автоматически прерывают работу.

Помимо этого, проблемы могут возникнуть при использовании неоригинальных компонентов.

«С целью экономии владельцы устанавливают неоригинальные аккумуляторы и используют дешёвые некачественные комплектующие. Всё это сказывается на безопасности автомобиля», — отметил Мазов.

Сообщается, что важно регулярно проводить диагностику элементов питания и использовать только сертифицированные компоненты. Помимо этого, владельцам электромобилей категорически не рекомендуется использовать неоригинальные детали и дорабатывать конструкцию.