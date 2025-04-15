Редкий ВАЗ-2108 с кузовом ландоле выставили на продажу

Компания AlphaCars из США, специализирующаяся на раритетах и редких моделях, опубликовала объявление о продаже "восьмёрки" с кузовом ландоле - Lada Samara Bohse Safari Landau 1994 года выпуска.

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Кузов ландоле отличается от кабриолета наличием средних стоек кузова, крышей над передними сиденьями - в данном случае с люком, и лишь только заднюю часть салона можно накрыть матерчатым верхом.

Пробег "восьмёрки"-ландоле - около 10 тысяч км. Автомобиль сохранился в хорошем состоянии, на уверенном ходу и может претендовать на статус коллекционного, если за него кто-то согласится выложить 29 тысяч долларов (около 2,4 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала ещё об одном автомобиле - творении компании Bohse на базе "пятёрки".