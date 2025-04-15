Американцы скупают машины перед ростом цен

В марте 2025 года американский автомобильный рынок продемонстрировал необычный всплеск активности: было продано 1,59 миллиона новых автомобилей — лучший показатель за почти четыре года. Покупатели спешат приобрести машины до вступления в силу новых тарифов Дональда Трампа, которые резко повысят цены на импортные автомобили.

По данным Cox Automotive, средняя цена сделки на новые автомобили в США в марте составила $47 462, что немного ниже февральского показателя в $47 577. Несмотря на это, цены на электромобили продолжают расти: средняя цена достигла $59 205, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Рост цен на электромобили частично обусловлен подорожанием моделей Tesla, средняя цена которых составила $54 582, увеличившись на 3,5% год к году и на 4,5% по сравнению с февралем.

Некоторые бренды также отметились значительным ростом цен:

Land Rover: $107 129 (+8,8% к февралю, +6,1% к прошлому году)

Lincoln: $68 281 (+4,7% к февралю)

Mitsubishi: $31 692 (+4,3% к февралю)

Однако не все производители повысили цены. Cadillac снизил среднюю цену на 5% до $74 078, Jaguar — на 5,8% до $64 403, Dodge и Infiniti — на 2,6% до $49 548 и $62 276 соответственно.

Эксперты предупреждают, что текущая ценовая стабильность может быть краткосрочной. Как только дилеры распродадут запасы автомобилей, ввезённых до введения тарифов, ожидается рост цен. По оценкам аналитиков Cox Automotive, новые автомобили, на которые распространяются 25% тарифы, могут подорожать на 10–15%.

А что в России?

Для сравнения, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 47%, достигнув 1,55 миллиона единиц, согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ. Это чуть меньше показателя только одного месяца продаж в Штатах. Однако, на 2025 год прогнозируется снижение продаж на 10% до 1,43 миллиона автомобилей, что связано с инфляцией и увеличением утилизационного сбора.

Средняя цена нового автомобиля в России в январе 2025 года составила 3,94 миллиона рублей, увеличившись на 5,7% по сравнению с декабрём (Известия). Удивительно, но это те же самые $47 600, как и в США. Рост цен обусловлен инфляцией, увеличением ставок по автокредитам и ограниченным предложением на рынке.

Таким образом, как в США, так и в России, автолюбители сталкиваются с ростом цен, а тенденции к улучшению ситуации для покупателей не наблюдается ни по эту, ни по ту сторону океана.