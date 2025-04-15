АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta с ручным управлением

АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска автомобилей Lada Vesta с сертифицированным оборудованием, дублирующим функции педалей газа и тормоза. Такие машины предназначены для людей с нарушением функций одной или обеих ног.

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"Автомобиль с ручным управлением оснащен специальным рычагом слева от рулевого колеса. Рычаг механически связан с педалями: при перемещении на себя приводится акселератор, при перемещении от себя - тормозная система", - рассказали об особенностях авто с ручными управлением в пресс-службе АвтоВАЗа.

Модификацию с ручным управлением получили седан и универсал Lada Vesta. Автомобили оснащены 106-сильным двигателем объёмом 1,6 литра в паре с вариатором.

Седан Lada Vesta с ручным управлением предлагается в комплектации Comfort, в которую входят две подушки безопасности, кондиционер, ESC, электропривод и обогрев наружных зеркал и другие опции. "Социальный" универсал Lada Vesta SW доступен в версии Life, куда дополнительно входит регулировка сиденья водителя по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система Lada Enjoy и мультифункциональный руль.

На АвтоВАЗе сообщили, что наряду с Lada Vesta продолжится производство Lada Granta с ручным управлением.