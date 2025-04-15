Stellantis засудили из-за дефектных подушек безопасности

Сразу две группы автомобилистов подали коллективные иски против концерна а гражданский суд итальянского Турина. Отмечается, что проблема обнаружена в опасных японских эйрбегах, которые уже стали причиной самого массового в истории отзыва транспортных средств.

© Quto.ru

В Stellantis подчеркнули, что работы по замене опасного компонента не останавливаются, и автогигант не отказывается от своих обязательств перед клиентами.

Тем не менее, итальянцы подали коллективный иск с требованием выплаты компенсации в размере 285 млн евро. Причём покупателям машин с потенциально опасными подушками предложено присоединиться к иску в течение 150 дней. Ранее похожие иски были поданы потребителями во Франции.

В 2024 году Stellantis объявил о начале сервисной кампании, под действие которой попадают десятки тысяч собранных с 2009 по 2019 год Citroen и DS. Все машины были проданы на территории Европы, Африки и Ближнего Востока.

Уточняется, что некачественные аэрбеги в случае аварийной ситуации могут причинить травмы водителю и пассажирам. Проблема в неисправном пиропатроне, который при взрыве выкидывает металлические части в сидящих в салоне людей. Во всём мире зарегистрированы десятки тысяч смертей в результате неправильной работы системы, которая должна спасать жизни.

К слову, сама фирма Takata, столкнувшись с многомиллионными исками, подала заявление о банкротстве ещё в 2017 году.

Также напомним, что Stellantis был создан в начале 2021 года на фоне слияния компаний Peugeot и Citroen (PSA) и Fiat Chrysler. Также в портфель концерна входят бренды Alfa Romeo и Jeep.