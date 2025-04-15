В РФ привезли Honda XR-V

Благодаря параллельному импорту и «серым» схемам поставок, российские автомобилисты получают уникальную возможность выбора среди доступных кроссоверов. Одним из них стал Honda XR-V, прибывший из Китая. Как выяснили «Автоновости дня», эта модель чаще всего доступна только под заказ, причем ее минимальная цена на онлайн-площадках составляет 2 200 000 рублей.

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Для сравнения, Geely Coolray, имеющий аналогичные размеры, стоит от 2 794 990 рублей. LADA Vesta Sportline с мощностью 118 л.с. предлагается в диапазоне от 2 273 000 до 2 443 000 рублей в зависимости от кузова.

Все модели Honda XR-V имеют одинаковую техническую начинку: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., бесступенчатую трансмиссию (вариатор) и передний привод. Кроссоверы производятся совместным предприятием Dongfeng-Honda в Китае и предназначены исключительно для местного рынка.

Самое выгодное предложение на новую Honda XR-V поступило от компании из Владивостока, готовой доставить автомобиль в комплектации Passionate Edition под заказ за 2 200 000 рублей. В эту сумму входят утилизационный сбор, таможенные пошлины и полный пакет документооборота, включая СБКТС, ЭПТС и заключение лаборатории. Судя по фотографиям, комплектация включает комбинированный кожано-тканевый салон, руль с частичными мультифункциями, кондиционер и электронный стояночный тормоз.

Другая компания из Владивостока предлагает более оснащенный вариант с полностью кожаным черно-оранжевым салоном, оранжевым кузовом и полнофункциональным рулем за 2 400 000 рублей. В Перми стоимость доставки аналогичной модели составляет 2 860 000 рублей. В Хабаровске новый XR-V доступен по цене 2 499 000 рублей, а в Москве, где представлен только один экземпляр, его цена достигает 3 550 000 рублей.

Ранее флагманский кроссовер Kia Syros официально признали одним из самых безопасных кроссоверов на индийском рынке. Согласно результатам краш-тестов Bharat NCAP, модель заработала 5 звёзд за защиту как взрослых, так и детей.

Напомним, что в Европе презентовали самый доступный полноприводный кроссовер — Jeep Avenger 4xe. Этот автомобиль не только получил полный привод, но и остался привлекательным гибридом с экологическими преимуществами. В результате пересмотра ценовой политики его стоимость приблизилась к одному из лучших продавцов в этом сегменте – Dacia Duster.