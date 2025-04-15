«Китайский Uber» привезет в Мексику 100 тысяч машин

DiDi, онлайн-сервис по заказу поездок, работающий по принципу Uber, к 2030 году отгрузит в южноамериканскую страну более 100 тысяч электрокаров. Это будут машины марок Deepal, GAC и BYD, которые заступят на службу в местные таксопарки. Вызвать их можно будет через сервис DiDi, напрямую соперничающий с Uber Mexico.

© Motor.ru

Вместе с тем DiDi развивает бизнес на другом крупном рынке региона — в Бразилии, где она работает с 2018 года. Китайская компания собирается построить там более 10 тысяч зарядных станций для электрокаров.

Профиль DiDi — электрификация услуг такси. К концу 2023 года на китайского агрегатора было зарегистрировано более четырех миллионов машин на «новых источниках энергии» (NEV), из которых 3,5 миллиона — чистые электромобили. За тот же год более 57 процентов от общего пробега машин агрегатора пришлось на электрокары.

В прошлом году DiDi выполнила 3,6 миллиарда заказов с транзакциями на сумму 91,3 миллиарда юаней.

Сейчас Мексика — крупнейший импортер автомобилей из Китая. За январь и февраль туда ввезли почти 86 тысяч китайских машин. Россия, лидировавшая два года, за первые два месяца 2025 года откатилась сразу на третью строчку, уступив Мексике и ОАЭ, причем с заметным отрывом.