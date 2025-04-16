Audi отзывает e-tron GT и RS e-tron GT

Причина – бракованный нагревательный элемент сиденья компании Lear Corporation Hungary. С марта 2023 года процесс выпуска был пересмотрен. Под отзыв подпадают 3 773 авто в США и 394 в Канаде.

© runews24.ru

Решение от Audi – замена подушки безопасности. Уведомления начнут рассылаться до 6 июня 2025 года, работы проведут в автосервисных центрах Audi, сообщает 32CARS.RU.

Модель e-tron GT недавно получила обновление с батареей на 105 кВтч и запасом хода до 483 км.

Напомним, что компания Mazda близка к возвращению роторного мотора. Polestar снизил углеродный след на 24,7% на одно проданное авто.