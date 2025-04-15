Lexus купил землю в Шанхае для строительства завода

Марка Lexus объявила о покупке земельного участка в Шанхае. На этой территории компания планирует построить свой первый завод по производству электромобилей в Китае.

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Как сообщает портал Cnevpost со ссылкой на Шанхайский центр торговли государственными ресурсами, сумма сделки по покупке участка площадью 113 тысяч квадратных метров в районе Цзиньшань составила 185 миллионов долларов. Право собственности на землю, по данным ведомства, действует в течение 50 лет.

Таким образом, Lexus стал вторым иностранным брендом после американской Tesla, у которого будет полностью принадлежащий ему завод в КНР, без привлечения местных партнёров. Это решение позволит марке укрепить свои позиции на рынке и усилить конкурентную борьбу в будущем.

Строительство завода - часть стратегии японского автогиганта по усилению позиций своей премиальной марки на рынке Поднебесной. В 2027 году планируется начать производство первого электромобиля Lexus. На начальном этапе завод будет выпускать до 100 000 автомобилей в год, что создаст около 1000 новых рабочих мест.

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