Треть россиян хотят купить японский авто

Центр аналитики и исследований МТС AdTech опубликовал результаты опроса россиян о том, автомобили каких стран-производителей они предпочитают (есть в распоряжении "РГ").

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Безусловным лидером стали японские авто, за которые проголосовала треть респондентов. Примечательно, что большая часть из них из Дальневосточного федерального округа.

Чуть меньше россиян выбрали бы немецкий автомобиль - 27%, больше всего иномарки из Германии любят в Северо-Западном федеральном округе и Центральном.

Отечественный автомобиль хотели бы купить 17% опрошенных. Больше всего лояльных к нашим машинам в Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном ФО.

"Результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным. Несмотря на то, что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины", - прокомментировали данные опроса коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Также в исследовании отмечается, что 80% опрошенных готовы купить авто с пробегом. Эти данные подтверждаются статистикой продаж от "Дрома", которую изучила "РГ".