Как в Махачкале намерены бороться с заторами

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов на совещании у главы республики представил план избавления дагестанской столицы от транспортного коллапса. Он включает создание выделенных полос для общественного транспорта, расширение парка автобусов и троллейбусов, внедрение электронных систем оплаты проезда, установку адаптивных светофоров и системы мониторинга заторов, а также строительство многоуровневых парковок и реконструкцию узких улиц.

© Российская Газета

Махачкала, в которой проживают около миллиона человек, столкнулась с проблемой пробок в последние годы. Особенно загружена старая часть города, где нет возможности расширить улицы и организовать стоянки. Недостаток парковочных мест привел к тому, что машины бросают на обочинах, сужая и так неширокие дороги.

Еще одна проблема - бесконтрольное движение по городу грузового транспорта. Несмотря на запрет проезда фур по Махачкале в дневное время, сотни большегрузных автомобилей заполоняют улицы в этот период. В этом году начнется строительство подъездной дороги к морскому торговому порту, что должно значительно улучшить пропускную способность северо-восточной части города.

А пока с проблемами борются в основном посредством "кнута", то есть установкой большого количества комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Так, на совещании у главы Дагестана были названы такие цифры: с августа 2024 года по апрель 2025-го было зафиксировано более 15 тысяч нарушений, связанных с въездом грузового транспорта в город днем. Словом, ситуация, похоже, дошла до критической точки.

Член общественного движения "Город наш" Арсен Магомедов в беседе с корреспондентом "РГ" пояснил, что борьба с пробками в первую очередь заключается в том, чтобы максимальное число водителей пересадить на общественный транспорт. А для этого автобусы и троллейбусы должны быть комфортными, ходить чаще, тарифы на проезд необходимо ввести адекватные, а на окраинах нужно делать удобные пересадочные центры.

Кстати, Юсуп Умавов на встрече с журналистами сказал, что его мечта - запустить по центральным улицам автобусы-"гармошки", чтобы как можно больше участков охватить таким транспортом. Но как длинные автобусы будут пробираться по узким и загруженным улицам, градоначальник не уточнил.

Выделенные полосы для общественного транспорта, которых в Махачкале нет, это тоже правильный способ борьбы с пробками, но не единственный, считает Магомедов. Надо расширять возможности для альтернативных видов транспорта, например делать велодорожки. Также среди действенных мер - ограничение движения частных автомобилей, введение для них запрета на въезд в некоторые части города, создание платных парковок.

- Важна сбалансированная застройка города, чтобы уменьшить ежедневную маятниковую миграцию из спальных районов в центр и обратно. Небольшие маршрутки должны собирать пассажиров на окраинах, в районах малоэтажного строительства, привозить их в пересадочные центры, откуда люди смогут отправиться в пункт назначения на магистральном транспорте - больших автобусах и троллейбусах, которые идут по плотно застроенным территориям, где много пассажиров. За счет этого уменьшатся пробки, ведь многочисленные маловместительные маршрутки не будут допускаться в центр города, а магистральный транспорт, которому нужно много пассажиров для окупаемости, станет эффективнее, - считает Магомедов.

Эксперт предлагает мэрии установить ключевой показатель эффективности для этой сферы - соотношение числа общественного транспорта в городе к количеству работающих на нем транспондеров (оборудование, которое позволяет увидеть на публичных картах место нахождения машины).

- Недавно задержался на работе до десяти часов вечера. Было понятно, что маршруток из центра в нужную мне часть города в данное время очень мало, и мне было не ясно, когда выходить, чтобы попасть на свою вовремя, и при этом не ждать попусту в ночи. Это мелочь, но она также влияет на отказ водителей от личного транспорта в пользу общественного, а без него пробки в городе не побороть, - считает общественник.

Эксперт в области организации дорожного движения Казиахмед Гамзатов отмечает, что в Махачкале необходимо навести порядок с парковкой автомобилей, запретив становиться "елочкой" и организовав платные стоянки. Такое решение поможет сократить пробки примерно на 20 процентов, но при условии, что данные участки будут контролироваться камерами фиксации нарушений и сотрудниками ГИБДД.

На данный момент известно, что в рамках концессионного соглашения в Махачкале запланировано использование трех мобильных комплексов "Автоураган МС" на базе автомобилей "Лада Веста" и десяти мобильных комплексов на базе "Форд Транзит" для выявления нарушений правил остановки и стоянки. Также предусмотрено приобретение 15 новых мобильных комплексов.

По словам Гамзатова, среди автомобилистов также бытует мнение, что уменьшить пробки поможет расширение дорог.

- Но у нас чем шире дороги, тем больше пробки. Это можно наблюдать на примере улицы Ярагского. Ее расширили за счет тротуаров, но заторы стали более плотными из-за нарушений правил парковки, так как машины ставят в два, а то и в три ряда, - говорит Гамзатов.

Один из самых загруженных участков в Махачкале - проспект Петра Первого. Утром и вечером здесь возникают огромные пробки. Одна из причин - большой поток транспорта, который следует из Махачкалы в Каспийск и обратно. Каспийск, находящийся в 15 километрах от столицы Дагестана, стал фактически его городом-спутником. Десятки тысяч человек ежедневно ездят в Махачкалу на работу и учебу. Автобусов, перевозящих пассажиров по данному маршруту, не хватает, на остановках, особенно в час пик, скапливается большое количество людей.

Горожане давно предлагают властям пустить электричку между двумя городами, такая курсировала более десяти лет назад. Как говорит Арсен Магомедов, электричка обладает рядом значительных преимуществ перед автобусами, так как способна перевозить значительно большее число пассажиров за один рейс.

- Железнодорожный транспорт не зависит от пробок, что гарантирует точное соблюдение расписания и удобство для пассажиров. Пуск электрички позволит снизить нагрузку на автодороги, уменьшив пробки и улучшив транспортную доступность Каспийска, - поясняет Магомедов.

В РЖД, в свою очередь, высказали готовность организовать движение пригородных поездов между Махачкалой и Каспийском при условии включении данного маршрута в заказ Республики Дагестан и приведения железнодорожной инфраструктуры к необходимому нормативному состоянию. Таким образом, властям региона необходимо выступить инициатором проекта, сделать технико-экономическое обоснование, после чего РЖД определит степень своего участия, а также участия других инвесторов в этом проекте. Пока конкретных шагов в этом направлении от властей не видно.

Однако недавно министр транспорта региона Джамбулат Салавов сообщил главе Дагестана о принятых по итогам прошедшей в конце февраля Республиканской конференции по развитию общественного транспорта решениях. Так, по программе гослизинга планируется закупить 97 автобусов с компенсацией 40 процентов их стоимости из федерального бюджета. Кроме того, решается вопрос об увеличении числа автобусов, курсирующих по направлению Махачкала - Каспийск. Новый транспорт планируют запустить до начала учебного года.

Между тем

В июне 2018 года сотрудники института "МосгортрансНИИпроект" представили в Махачкале математическую транспортную модель города. Она включала информацию о характеристиках проезжей части, разрешенных направлениях движения, скоростном режиме, выделенных полосах, маршрутах и об остановках общественного транспорта. Проект предусматривал строительство в городе наземного метро, автоматическое перераспределение потока машин по другим улицам, организацию сети велодорожек. Для общественного транспорта предполагалось выделить специальные полосы.

В мэрии тогда признались, что наземное метро построить невозможно, так как существующая уличная дорожная сеть Махачкалы была признана не соответствующей требованиям ГОСТа. То же касается велосипедных дорожек - геометрические параметры перекрестков улиц не позволяют вводить подобные инновации.