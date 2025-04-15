Bestune представил семейство Yueyi

Китайский производитель официально представил новую «зелёную» линейку машин, а также объявил о планах представить до конца 2027 года шесть новых моделей, которые станут её частью. Само название образовано от Yue, то есть «радость», и Yi, что означает «комфорт и лёгкость».

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В основу нового семейства ляжет модульная платформа Yueying, которая подходит под гибридные и полностью электрические силовые установки. Модели разработаны в сотрудничестве с Huawei, CATL и Horizon Robotics, а «интеллектуальная кабина» Ruyi Cockpit объединяет облачные технологии и нейросеть.

Также отмечается, что машины будут оснащаться автопилотом третьего уровня автономности, то есть бортовой электронике можно полностью передать управление. Впрочем, водителю всё ещё нужно следить за дорогой и взять управление на себя в экстренной ситуации.

В ближайшие несколько лет в семейство войдут модели сегментов E (компактные городские модели), Р (комфортные семейные гибриды) и R (роскошные флагманские машины).

Первым свет увидел электро-кросс Yueyi 03. Модель оборудована 14,6-дюймовым экраном медиасистемы, панорамной крышей, системой М2Дб позволяющей подзаряжать от бортовой электросети сторонние устройства.

Кроме того, на автосалоне в Шанхае, который состоится в конце апреля, будет представлен новейший Yueyi 08.