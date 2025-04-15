В Россию привезли новые Chevrolet Cobalt

В России начались продажи нового Chevrolet Cobalt с ценой от 1,6 млн рублей. Этот седан привлечет тех, кто ищет недорогой и надежный автомобиль, но избегает «китайцев».

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По состоянию на середину апреля стоимость самого доступного Chevrolet Cobalt составляет 1,6 млн рублей. Для сравнения, седан Changan Alsvin, самая бюджетная модель китайской марки, стоит от 1,75 млн рублей, а Lada Vesta в комплектации Life с механикой начинается с 1,63 млн рублей.

Самую низкую цену на Chevrolet Cobalt предлагает официальный дилер Oting и Rox в Оренбурге – 1,599 млн рублей за седан в комплектации LT с механикой.

Седан с автоматической коробкой стоит от 1,635 млн рублей. Например, у частника в Новосибирске автомобиль в комплектации Optimum AT оценен в такую сумму. В Саратове аналогичная версия стоит 1,754 млн рублей, а в Альметьевске – 1,767 млн рублей. В Воронеже и Липецке седан с автоматом предлагается по цене от 1,78 млн до 1,84 млн рублей.

Все Cobalt комплектуются 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который расходует 6,7 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.