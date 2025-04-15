Seat начал выпуск автомобилей с деталями из отходов от риса

Компания Seat сообщила о начале выпуска автомобилей с деталями из оризита - материала, получаемого из рисовой шелухи.

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Оризит был применён при изготовлении опор двойного пола Seat Arona, его содержание составляет 15%, что сделало деталь на 5,8% легче.

"В настоящее время в каждом Seat Arona, сходящем с конвейера, используется 60 граммов рисовой шелухи, что означает, что каждый год мы используем до 5 тонн этого побочного продукта с рисовых полей дельты реки Эбро, биосферного заповедника на восточном побережье Испании", - рассказал Жерар Суриоль из отдела разработки интерьера Технического центра Seat.

Среди других преимуществ оризита отмечают снижение себестоимости производства на 2%.