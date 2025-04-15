Ford собирается выпускать «заряженные» электромобили в линейках ST и RS

Пока что конкретных планов по «горячим» моделям с этими приставками нет. Не исключено, что спортивный вариант в дальнейшем появится у кроссовера Puma Gen-E.

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Форд уже значительно сократил свою линейку: сначала «под нож» попали сравнительно недорогие «легковушки» в Штатах, затем процесс затронул и европейскую линейку. Здесь уже исчезли Mondeo и Fiesta, кроме того к скорой отставке готовится Focus (производство будет завершено в ноябре 2025-го, преемника поклонники модели не дождутся). Кстати, Фокус пока что остаётся одним из самых популярных автомобилей марки на старосветском рынке (за первые два месяца текущего года дилеры продали 12 858 шт.), вперёд он пропустил только паркетники Puma (20 072 шт.) и Kuga (15 193 шт.).

У ряда актуальных моделей с ДВС есть «заряженные» версии, в компании им давали прибавки к названию – ST и RS. Однако сейчас марка пытается активно перейти на «электрички», при этом «горячие» варианты большинству из них в ближайшей перспективе не светят. Однако напомним, что у «зелёного» кроссовера Ford Mustang Mach-E есть спортивная версия GT.

Напомним, максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки этого «заряженного» электрокроссовера составляет 487 л.с., а крутящий момент – 813 Нм (с опцией Performance Upgrade – 949 Нм). В состав системы Ford Mustang Mach-E GT входит ещё тяговая батарея ёмкостью 91 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у этого автомобиля составляет 450 км (при расчёте по циклу EPA).

Пока что конкретных планов по выпуску «электричек» в спортивных линейках ST и RS у Форда нет, об этом сообщает Auto Express со ссылкой на главу отдела маркетинга европейского представительства Ford Яна Херцога. При этом он отметил, что в компании думали об этом, и, скорее всего, «заряженные» исполнения у нынешних «зелёных» моделей будет. Правда, никаких сроков их появления он озвучить пока не готов.

Он добавил, что «горячая» версия может появиться у Puma Gen-E, хотя, вероятно, не в нынешнем поколении, а в следующем. Напомним, Ford представил полностью «зелёную» версию Пумы в конце прошлого года. Производство модели было налажено на заводе Ford, расположенном в городе Крайова (Румыния).

Актуальный «электрокросс» Ford Puma Gen-E оснащается единственным электромотором, размещённым на передней оси. Его максимальная мощность составляет 168 л.с., а крутящий момент – 290 Нм. Очевидно, у потенциальной «заряженной» версии показатели должны оказаться выше. Отметим, паркетник получил также тяговую батарею ёмкостью 43 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки – 376 км (по циклу WLTP).

В актуальной линейке Ford числится Puma ST. В ходе рестайлинга 2024 года модель лишили 200-сильного 1,5-литрового турбомотора и механики. Спортивному исполнению теперь положена мягкогибридная установка, в основе которой лежит 1,0-литровая турботройка EcoBoost, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым роботом Powershift с двумя сцеплениями; пиковая отдача – 170 л.с.