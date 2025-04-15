Появились первые фото обновленного Tank 500

В Китае на дорожных тестах был замечен обновлённый Tank 500, который модернизируют по рецепту "младшего" Tank 300.

© Российская Газета

Внешне обновлённый Tank 500 будет отличаться иной решёткой радиатора с выступающими под фары элементами, а также лидаром, который улучшит возможности беспилотного вождения внедорожника.

В салоне ожидаются двухспицевое рулевое колесо, которое также было замечено на обновлённом Tank 700, центральный тоннель с тумблерами и отсутствующим селектором трансмиссии - он переехал на рулевую колонку.

Изменений в техническом плане не ожидается. В КНР внедорожник доступен с бензиновым V6 и двумя гибридными силовыми установками.

В России купить Танк 500 можно за 6,8 - 8,45 млн рублей.