GMC удивил первыми изображениями нового концепт-кара

На них запечатлен шоу-кар, демонстрирующий новое — и довольно радикально отличающее от нынешнего — направление дизайна. Американская марка показала оформление передней и задней оптики, состоящей из нескольких параллельных светодиодных полос, футуристичные кресла с развитой боковой поддержкой и намекнула на дизайн-студии, которые все это разрабатывали. Одна из них базируется в США, а вторая — в Великобритании.

© Motor.ru

По всей видимости, GMC намеревается отойти от нынешней утилитарной дизайнерской концепции с обилием хрома в сторону минимализма и футуризма, и делает ставку на стиль и инновационный подход. Несколько тизерных изображений позволяют вблизи рассмотреть передний блок оптики, состоящий из четырех строгих линий — верхняя чуть длиннее, три нижних короче. Никакого хрома, только затемненные блоки. Из трех светодиодных полос составлен и задний фонарь. Линии кузова выглядят плавными, а панели — гладкими, хоть и с острыми гранями.

© GMC

© GMC

© GMC

© GMC

Больше всего удивляет салон: на тизере запечатлены «капитанские» кресла второго ряда, разделенные массивным подлокотником. По обе стороны и по потолку проходит панель, которая, по всей видимости, пропускает дневной свет. По одной из версий, это будет пикап, по другой — внедорожник с вместительным багажником.

Наконец, на третьей паре изображений запечатлены матовые элементы дизайна интерьера, на которых выгравированы координаты 52°16'17"N 1°32'21"W и 42°30'36"N 83°02’22»W. Они указывают на дизайн-студии Royal Leamington Spa в Великобритании и Warren, штат Мичиган, США.