Редкий Volga Siber 2010 года начали продавать в РФ

Volga Siber уникален сам по себе: во-первых, благодаря платформе и агрегатам Chrysler, во-вторых, за непродолжительную историю модели выпустили около 9 тысяч седанов. Выставленный на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений Siber уникален вдвойне - за 15 лет он прекрасно сохранился.

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В основе "Сайбера" лежит переднеприводная платформа Chrysler JR41, которая была адаптирована для наших дорог. Но у авто остался существенный минус - клиренс 140 мм. Под капотом - 143-сильный двигатель объёмом 2,4 литра, работающий в паре с 4-диапазонным гидроавтоматом.

Владелец пишет, что реальный пробег Volga Siber составляет 25 тысяч км. Авто в прекрасном состоянии, кузов обработан антикором. Если комплектация в объявлении указана верно, то, согласно каталогам, в неё входят кондиционер, кресло водителя с электрическими регулировками, галогеновые фары с функцией задержки выключения, ABS, ESC, гидроусилитель, зеркала с электроприводом и подогревом, центральный замок.

Volga Siber продаётся за 1,55 млн рублей, что сопоставимо с базовой версией новой Lada Vesta 2025 года выпуска.