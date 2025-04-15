Пять брендов снизили цены на автомобили в России

В России подешевели автомобили пяти марок. Цены на свои модели заметно снизили BAIC, Dongfeng, Chery, Exeed и Sollers. Об этом пишет сайт «Автоновости дня».

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В первой половине апреля цены на автомобили снизили пять марок, а увеличила только одна, выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов производителей. Например, сильно подешевели кроссоверы BAIC X55 и X75 калининградской сборки: первый на 284 000—314 500 рублей в зависимости от комплектации, второй — на 225 500—361 500 рублей.

© Chery

Пикап Dongfeng DF6 в ряде версий теперь стоить на 50—300 тысяч рублей меньше. На те же 300 тысяч упала в цене единственная комплектация компактного кроссовера DFSK 500, а стоимость семиместного кроссовера DFSK ix7 снизилась на максимальные 600 тысяч рублей.

Сильно дешевле за минувшие две недели стали три популярных кроссовера Chery. Tiggo 7 Pro Max в комплектациях 2024 и 2025 года выпуска «скинул» от 15 до 240 тысяч рублей. Компактный Tiggo 4 Pro в базовой версии с «механикой» подешевел на 20 тысяч, а его обновленная версия в лице Tiggo 4 в прошлогодних комплектациях стала доступнее на 110—140 тысяч рублей.

© Sollers

В начале апреля также подешевел кроссовер Exeed LX в новой комплектации Urban — минус 70 тысяч рублей. Наконец, Sollers снизил цены на пикап ST6, который с января текущего года выпускается на УАЗе — обе его версии подешевели на 50 тысяч рублей.