Exeed вывел на тесты 200 автомобилей с системой автономного вождения

Две сотни автомобилей Exlantix на самоуправлении испытали в Китае. Пресс-служба Exeed сообщает об успешном завершении тестов машин с системой автономного вождения. В испытаниях приняли участие 200 седанов Exlantix ES и кроссоверов ET — в автономном режиме они проехали по 5,4-километровому мосту через реку Янцзы. Все автомобили были оснащены 22 различными датчиками: камерами высокого разрешения, радарами и ультразвуковыми сенсорами.

© Motor.ru

Испытаниям подвергли Exlantix ES и ET с технологией автопилотирования NOP (Navigation on Pilot). Такие автомобили оснащены адаптивным круиз-контролем, умеют держаться в полосе движения, предупреждать водителя о слепых зонах и экстренно останавливаться. Для них заявлена и система парковки APA, которая распознает разные типы парковочных мест, а панорамное изображение на 540 градусов (включая «прозрачный» капот) минимизирует слепые зоны.

Тесты проходят не только в Китае, но и в других странах, так как Exlantix — это глобальный бренд, который появится в том числе и в России. Ранее испытания проводились на дорогах восьми европейских стран, включая Германию и Францию. Автомобили преодолевали горные серпантины, прибрежные зоны и плотные городские сети.

Обе упомянутые модели Exlantix, ET и ES, будут продаваться и в России. До конца апреля стартуют продажи кроссовера: сначала будет доступна его гибридная модификация ET REEV (Range Extended Electric Vehicle), у которой 400-вольтовая архитектура, 1,5-литровый ДВС, выступающий в роли генератора энергии, и два электромотора на передней и задней осях. При полном баке и с полностью заряженной батареей емкостью 32 киловатт-часа Exlantix ET REEV проезжает до 1180 километров.

Следом появится полностью электрический ET и седан ES в двух модификациях. Exlantix уже раскрыл подробности о гарантии, которая будет распространяться на обе эти модели: она будет действовать восемь лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Восьмилетняя гарантия распространяется на все основные узлы и агрегаты: двигатель внутреннего сгорания, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и так далее, а также на производственные дефекты лакокрасочного покрытия. На тяговый электромотор и аккумуляторную батарею действует гарантия сроком восемь лет и 160 тысяч километров.