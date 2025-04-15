Новую "Ниву" 1977 года выпуска выставили на продажу в РФ: очень дорого

"Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений обнаружила в продаже практически новую "Ниву" из первых партий.

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Хозяин просит за свой советский внедорожник с пробегом в 6 км внушительные 3 000 000 рублей.

Что примечательно, машина появилась на сайте объявлений практически в один день со знаковой датой для АвтоВАЗа. Именно 5 апреля 1977 года с конвейера сошел первый серийный образец легендарного автомобиля, созданный конструктором Петром Прусовым. Кроме того, в этот же день, но в 2025 году в РФ стартовали продажи новой Lada Niva Sport.

Под капотом представленного образца расположен четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 75 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач. Привод у машины - полный. Кузов окрашен в терракотовый цвет и, несмотря на 48-летний возраст, сохранил былой лоск. Интерьер выдержан в темных тонах.