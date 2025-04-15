Hyundai опроверг информацию о планах по продаже 50 тысяч автомобилей в России

Автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai Motor Group опроверг информацию о своих планах на продажу 50 тысяч автомобилей KIA в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Hyundai Motor Group, компания планирует продавать автомобили в странах СНГ, а не в России. Причиной неточной информации назвали ошибку корейских СМИ.

«Корейские СМИ неверно обозначили прогнозируемые продажи в регионе СНГ как Россию», — сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, что ранее в южнокорейских СМИ появилась информация о том, что KIA включила российский рынок в свои планы ожидаемых продаж. Согласно этой информации, компания собиралась продать 4,1 миллион автомобилей в 2030 году, при этом 50 тысяч из них — в России.