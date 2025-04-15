«Москвич» привезет электрокары на Кубу

В такси на Кубе будут работать российские электрокары.

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На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова отправить на Кубу «Москвичи» для создания местного таксопарка. Теперь появились подробности: машин в первой партии будет 50 — 25 топливных кроссоверов «Москвич 3» и столько же электрических «Москвич 3е». Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Обслуживать таксопарк из полсотни «Москвичей» будет совместное российско-кубинское предприятие. Когда именно кроссоверы столичной сборки отправятся в Гавану, пока неясно.

«Москвич» при этом заинтересован не только в формировании собственного парка такси на Кубе, но и в контрактной сборке автомобилей и строительстве зарядных станций для электромобилей.

Отгрузка «Москвичей» станет частью экспансии российского автопрома на Остров Свободы: ранее там наладили производство внедорожников УАЗ. «Патриот» и «Пикап» кубинцы собирают методом крупноузловой сборки из поступающих из России готовых комплектов. Цена — от 29 тысяч долларов.