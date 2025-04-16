Пять автобрендов снизили цены на автомобили в России

Сразу несколько брендов снизили цены на свои автомобили в России, сообщает портал «Автоновости дня».

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В частности, BAIC снизил цены на кроссоверы X55 на 284 тыс. — 314,тыс. рублей. Dongfeng в первой половине месяца снизил цену на пикап DF6 на 50 тыс. — 300 тыс. рублей. Среднеразмерный бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектациях 2024 и 2025 года выпуска «потерял» от 15 тыс. до 240 тыс. рублей от прежних цен.

В начале апреля подешевел рестайлинговый кроссовер Exeed LX в новой комплектации Urban. Он стал доступнее на 70 тыс. рублей. Пикап Sollers ST6, который с января текущего года выпускается на УАЗе, подешевел на 50 тыс. рублей.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее выяснилось, насколько подешевеют китайские авто после возвращение ушедших автокомпаний.