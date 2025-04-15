Китай ужесточает правила безопасности для электромобилей и гибридов

Власти Китая ужесточат требования к электрокарам и гибридам. В Поднебесной больше половины проданных автомобилей относятся к так называемым машинам новой энергии, поэтому проблема стоит довольно остро. Новые правила предполагают обязательные тесты на устойчивость к ударам, перегреву и быстрой зарядке. Это связано с ростом числа инцидентов и необходимостью усилить защиту пассажиров и окружающей среды.

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Власти Китая приняли решение пересмотреть технические нормы для электромобилей и подключаемых гибридов. На долю таких автомобилей приходится более половины продаж в стране, а рост числа инцидентов с возгоранием аккумуляторов заставил чиновников принять дополнительные меры. Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало обновленные стандарты, предусматривающие жесткие испытания на безопасность. Производителям предстоит доказать, что батареи их машин не представляют опасности в течение определённого времени эксплуатации.

Документ вводит новые тесты на устойчивость батарей к ударам и перегреву, а также к интенсивной зарядке. Стандарты были одобрены еще в марте, однако их текст обнародовали только сейчас. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года, заменив действующие с 2020 года. Повышенное внимание к безопасности обусловлено в том числе трагическим случаем, произошедшим в марте: седан Xiaomi загорелся после аварии, что вызвало общественный резонанс и поставило под сомнение надежность электрокаров местных брендов.

Ранее россиян предупредили, что электрокары могут представлять угрозу при использовании неоригинальных запчастей. По словам главы сети зарядных станций Artis Владислава Мазова, причиной возгораний часто становится экономия на комплектующих и обращение в сомнительные сервисы. Он подчеркнул, что соблюдение базовых правил эксплуатации, включая выбор проверенных технических центров, существенно снижает риски.