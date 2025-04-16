Honda может перехитрить всех участников «тарифной войны»

Honda задумалась о локализации продаваемых в США автомобилей. Ситуация с тарифами вынуждает автопроизводителей принимать решения здесь и сейчас. И пока одни просто прекращают поставки, а другие — по умолчанию (или нет) повышают цены, Honda придумала свой план, который оригинальностью точно не удивит.

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По некоторым данным, производитель задумался о расширении своего производства в США. На американский рынок приходится около 40% всех продаж Honda — около 1,42 миллиона автомобилей в год. Из этого количества около 70% машин уже произведены в США, включая Accord, Pilot, Odyssey и Ridgeline. Хотя иностранные детали, которые есть в этих автомобилях, будут облагаются пошлинами.

Эксперты рынка предполагают, что в ближайшие несколько лет компания может перенести в США из Канады производство седана Civic и CR-V, а также HR-V из Мексики. Это не означает, что производство в Канаде или Мексике будет закрыто или сократится, тем более на фоне ответных канадских пошлин. Просто японцы могут переиграть всех и поддерживать производство для местного населения в каждой стране. И тогда это может стать самым дальновидным решением Honda.

О расширении производства в США задумались и Hyundai с Nissan. Audi и Jaguar Land Rover полностью прекращают экспорт на американский рынок, а Mitsubishi временно приостанавливает отгрузку американским дилерам.