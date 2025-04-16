Почти новая Toyota RAV4 2012 года выставлена на продажу в РФ

На одном из сайтов бесплатных объявлений "РГ" удалось обнаружить Toyota RAV4 2012 года выпуска красного цвета. За 17 лет автомобиль проехал 1,8 тысячи км и всё время хранился в тёплом гараже.

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Известно, что машина японской сборки, оснащена двухлитровым двигателем мощностью 143 л.с., автоматом и системой полного привода. В комплектации есть кондиционер, передние, боковые и коленные подушки безопасности, подогрев передних сидений, ABS, ESC, электростеклоподъёмники.

По какой причине авто не эксплуатировался после покупки, продавец не уточняет, но уверен, что сможет выручить за RAV4 2012 года 4 300 000 рублей, что эквивалентно стоимости кроссовера в последнем поколении 2025 года выпуска.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ выставили на продажу другую "капсулу времени" Toyota - седан Camry (XV50) 2017 года выпуска.