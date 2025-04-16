На внедорожниках УАЗ «Патриот» станет проще маневрировать

Во внедорожниках ранее появилась обновлённая медиасистема «УАЗ Navi»: она включает 7-дюймовый сенсорный дисплей, встроенную навигацию и шесть динамиков. Другие новшества — более мощные графический и центральный процессоры, плюс увеличенный до 2 Гб объём оперативной памяти. Ёмкость встроенной памяти также увеличена — до 32 Гб.

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Улучшенный показатель светочувствительности камеры (с 0,5 до 0,01 люкса) ощутимо повышает качество видео при слабом освещении. С разрешением 720х640 вместо прежних 648х488 пикселей пользователь видит более четкую и детализированную картинку на экране.

В свою очередь, увеличенный угол обзора (135 против 130 градусов) расширяет спектр захвата изображения, что обеспечивает больший визуальный контроль за пространством позади автомобиля. Как стало известно редакции Quto, доплачивать за улучшенную камеру не придётся.

Между тем, на Ульяновском автомобильном заводе ведётся постоянная работа над улучшением актуального модельного ряда и разработке новых машин. Так, по словам главы группы «Соллерс» Николая Соболева, в конце 2025 года будут представлены рестайлинговые внедорожники «Патриот».