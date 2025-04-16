Mitsubishi собирается вернуться в Россию

Японская автомобильная компания Mitsubishi проявляет интерес к возобновлению работы на российском рынке. Как сообщает aif.ru, об этом заявил автоэксперт Олег Мосеев.

По его словам, несмотря на сложившиеся условия, японская фирма активно ведет переговоры с российскими дилерами.

«В отличие от европейских брендов, большинство корейских и японских компаний не сжигали мосты, Mitsubishi не закрывала свои офисы», — отметил Мосеев.

Ранее Мосеев заявлял, что южнокорейская компания Kia заинтересована в возвращении на рынок России, однако ожидает снятия санкций и разъяснений от российских властей по условиям работы. Он отмечал, что для головной компании бренда Hyundai Motor Group российский рынок давал 9% от общих продаж по всему миру.