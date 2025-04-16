Дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные авто

В России скидки на невостребованные китайские автомобили достигают 20%, сообщает «Автостат» со ссылкой на коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Ряд марок уже пересмотрели стоимость своих автомобилей в России в меньшую сторону. При этом есть и такие бренды, которые продолжают продавать машины прошлого года выпуска с выгодой. В среднем скидка по китайским автомобилям, произведенным в 2024 году, составляет 5–10%, а по невостребованным комплектациям может доходить до 15–20%», — сказал эксперт.

По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, как только закончится распродажа избыточных товарных запасов, скидки будут скорректированы, что приведет к удорожанию автомобилей.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России сильно выросло количество автомобильных дилеров.