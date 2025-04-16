В России перезапустили бывший завод Ford

Предприятие во Всеволожске (Ленинградская область) перезапустила компания «Слотекс», которая арендует площадку, сообщают «Ведомости». Теперь там выпускают декоративный бумажно-слоистый пластик, который применяется в производстве мебели. В год завод сможет изготовлять до двух миллионов квадратных метров такой продукции.

Завод был перезапущен в рамках соглашения с Ленинградской областью, которое заключили на ПМЭФ еще в 2022 году. Он будет выпускать бумажно-слоистый пластик, состоящий из нескольких слоев технических и декоративных бумаг с пропиткой термореактивными смолами. Его применяют в отделке мебели — столешниц и фасадов, а также медицинских операционных и лабораторий.

Площадка Ford во Всеволожске была построена в 2002 году, там по полному циклу выпускали Mondeo и Focus. Работать она перестала еще до исхода западных брендов — в 2019 году.

В 2021-м завод отошел корейской фирме Sungwoo Hitech, российская «дочка» которой, «Сангву Хайтек Рус», собиралась запустить там производство автокомпонентов для Hyundai, выпускаемых в той же Ленинградской области. В проект вложили почти семь миллиардов рублей, но весной 2022-го перезапуск был отложен на неопределенный срок.

Некогда популярный Ford Focus скоро отправится в отставку. Модель уже покинула рынки Китая и США, а в прошлом году стало известно, что и в Европе она доживает последние месяцы. «Прощальный» автомобиль сойдет с конвейера завода в Германии 30 ноября 2025 года.