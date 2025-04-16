Polestar снизил углеродный след

Фирма продолжает реализацию проекта Polestar 0, который был запущен в 2021 году. Цель – создание полностью климатически нейтрального авто. Стало возможно сократить выбросы при производстве Polestar 2 на 10 тонн.

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Основной вклад обеспечивают переработка алюминия и стали, на долю которых приходится 45% выбросов. Разработки сосредоточатся в исследовательском центре Mission 0 House в Гетеборге, где специалисты работают над коммерциализацией экологических решений.

Напомним, что в РФ кроссовер Hyundai Casper доступен для заказа за 1,4 млн рублей. Автодилеры Петербурга опровергли возвращение KIA в Россию.